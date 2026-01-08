CREATION D’UN VITRAIL TIFFANY JOURNEE D’APPROFONDISSEMENT

Chemin de la Salamane Brignac Hérault

Tarif : 120 – 120 – 120 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Venez franchir un nouveau palier dans votre apprentissage de la technique Tiffany.

Venez franchir un nouveau palier dans votre apprentissage de la technique Tiffany.

Au programme vous réaliserez une création libre de A à Z (format A5).

Vous apprendrez notamment à créer votre motif (Dessin à échelle 1), le tracer sur un carton, le reporter sur calque, couper les gabarits aux ciseaux 3 lames.

Ensuite vous remettrez en application les gestes appris pendant l’atelier d’initiation choisir et couper les verres, sertir et souder, poser le(s) attache(s), nettoyer et appliquer de la patine.

Une approche créative du vitrail dans laquelle vous pourrez exprimer votre sensibilité artistique tout en apprenant des gestes techniques.

Conditions

Avoir participé à l’atelier d’initiation 4h. À partir de 14 ans, accompagné d’un adulte. Groupe de 8 personnes maximum. Réservation obligatoire.

Repas tiré du sac .

Chemin de la Salamane Brignac 34800 Hérault Occitanie +33 7 67 08 98 72 okcreaction@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take your Tiffany technique to the next level.

L’événement CREATION D’UN VITRAIL TIFFANY JOURNEE D’APPROFONDISSEMENT Brignac a été mis à jour le 2026-01-05 par 34 OT DU CLERMONTAIS