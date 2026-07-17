Conte-atelier « Il était une fois Marie Curie », Médiathèque Oh ! 41, Rosny-sur-Seine
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Oh ! 41 · Rosny-sur-Seine
Informations pratiques
Conte-atelier « Il était une fois Marie Curie » Samedi 3 octobre, 11h00 Médiathèque Oh ! 41 Yvelines
Participation gratuite, sur inscription. Conte-atelier pour des enfants de 6 à 12 ans, limité à 15 personnes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Dans ce conte-atelier, une conteuse plongera les enfants dans l’univers de Marie Curie et leur fera découvrir la vie extraordinaire de cette scientifique.
À l’aide d’objets lumineux et d’expériences simples, ils comprendront les découvertes fascinantes qu’elle a pu faire.
Médiathèque Oh ! 41 41 rue nationale 78710 Rosny sur seine Rosny-sur-Seine 78710 Yvelines Île-de-France 01 30 42 019 17 https://biblios.gpseo.fr/accueil/vos-bibliotheques/rosny-sur-seine-mediatheque-oh-41 [{« type »: « phone », « value »: « 01 30 42 19 17 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-rosny78.fr »}] Parking
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