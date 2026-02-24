Conte avec Nathalie M’Rica Ludothèque Peyrehorade
Conte avec Nathalie M'Rica Ludothèque Peyrehorade samedi 23 mai 2026.
Conte avec Nathalie M’Rica
Ludothèque 151 Route de Mahoumic Peyrehorade Landes
Gratuit
2026-05-23
fin : 2026-05-23
2026-05-23
Une séance de contes pour les tout-petits avec Nathalie M’Rica de la Cie Ma Fabrique à Mots
Gratuit, sur réservation
Ludothèque 151 Route de Mahoumic Peyrehorade 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 59 58 57 a.collin@orthe-arrigans.fr
English : Conte avec Nathalie M’Rica
A storytelling session for toddlers with Nathalie M’Rica from Cie Ma Fabrique à Mots
Free, on reservation
