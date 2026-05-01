Peyrehorade

Vide-Grenier de Pentecôte

Sablot Peyrehorade Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 09:00:00

fin : 2026-05-25 18:00:00

Date(s) :

2026-05-25

Vide grenier organisé au sablot par la Peña Encina à l’occasion du lundi de Pentecôte.

Buvette et restauration sur place.

Vide grenier organisé au sablot par la Peña Encina à l’occasion du lundi de Pentecôte.

Buvette et restauration sur place. .

Sablot Peyrehorade 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 97 15 40

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English : Vide-Grenier de Pentecôte

Flea market organized by Peña Encina on Whit Monday.

Refreshments and catering on site.

L’événement Vide-Grenier de Pentecôte Peyrehorade a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Pays d’Orthe et Arrigans