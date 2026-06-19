Avoine

Conte dans le bocage

9 Rue Gutenberg Avoine Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22 16:30:00

fin : 2026-10-22 18:30:00

Date(s) :

2026-10-22

Laissez-vous porter en cette douce fin d’après-midi d’automne et découvrez un paysage singulier de notre région le Bocage. Haies et vieux arbres vous dévoileront leurs secrets et légendes. De quoi se laisser transporter dans un monde imaginaire pour les enfants et les plus grands.

Laissez-vous porter en cette douce fin d’après-midi d’automne et découvrez un paysage singulier de notre région le Bocage. Haies et vieux arbres vous dévoileront leurs secrets et légendes. De quoi se laisser transporter dans un monde imaginaire pour les enfants et les plus grands. .

9 Rue Gutenberg Avoine 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 95 93 15 info@cpievaldeloire.org

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English :

Let yourself be carried away on this gentle late autumn afternoon and discover a singular landscape of our region: the Bocage. Hedges and old trees reveal their secrets and legends. An imaginary world for children and adults alike.

L’événement Conte dans le bocage Avoine a été mis à jour le 2026-06-19 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme