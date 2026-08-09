Informations pratiques

Betschdorf

Conte de Noël La vieille boîte de Monsieur Walter

19 rue du Stade Betschdorf Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-12-05 15:00:00

fin : 2026-12-05

Date(s) :

2026-12-05

Bérénice découvre pour Noël des vielles boites de décorations laissées par Monsieur Walter. Chacune d’entre elles sera l’occasion de découvrir un conte traditionnel. Par la compagnie Carton Plein. Un petit goûter sera offert aux enfants présents.

Bérénice découvre pour Noël des vielles boites de décorations laissées par Monsieur Walter. Chacune d’entre elles sera l’occasion de découvrir un conte traditionnel. Par la compagnie Carton Plein. Un petit goûter sera offert aux enfants présents. 0 .

19 rue du Stade Betschdorf 67660 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 54 48 70 bliomun.betschdorf@wanadoo.fr

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English :

For Christmas, Bérénice discovers some old boxes of decorations left behind by Mr. Walter. Each one will be an opportunity to discover a traditional fairy tale. Presented by the Carton Plein theater company. A small snack will be provided for the children in attendance.

L’événement Conte de Noël La vieille boîte de Monsieur Walter Betschdorf a été mis à jour le 2026-08-09 par Office de tourisme de l’Alsace Verte