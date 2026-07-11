Conte des mille et une heures à l’auberge de Malo, Ferme auberge de Malo, Étrigny

Informations pratiques

Conte des mille et une heures à l’auberge de Malo 19 et 20 septembre Ferme auberge de Malo Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Il était une fois, au fin fond de la Bourgogne, un lieu de passage où les siècles d’Histoire croisent le mystère des légendes, où personnages historiques affabulent et créatures fabuleuses témoignent sous serment. Un temps où les chevaliers chevauchaient, les princesses avaient des principes, les églises se dressaient fièrement au milieu des villages et où les moines écrivaient religieusement les points sur les « i ».

La compagnie Tchik-Tchak,

Compagnie liégeoise dont le nom rappelle le bruit des tréteaux que cette troupe ambulante déploie pour que le spectacle existe en un claquement de tissus, vous invite à cette farce pseudohistorique. Un spectacle né d’une rencontre et d’une furieuse envie commune de faire vibrer, le temps d’un moment suspendu, un lieu typique et inspirant (La feme auberge de Malo, Etrigny) déjà bien ancré dans l’Histoire de sa région. Quand Liège (actuelle Belgique , sous tutelle bourguignonne de 1466 à 1468) et la Bourgogne se retrouvent, ça donne « Le conte des mille et une heures ».

Ferme auberge de Malo Etrigny malo Étrigny 71240 Champlieu Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté Chambres et tables d’hôtes Parking

Il était une fois, au fin fond de la Bourgogne, un lieu de passage où les siècles d’Histoire croisent le mystère des légendes, où personnages historiques affabulent et créatures fabuleuses témoignent…

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