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AGENDA · Athis-Val-de-Rouvre

Conte dessiné et musical : Le chant des Kobö, Le Moulin des Rivières, Athis-Val-de-Rouvre

samedi 8 août 2026 · Le Moulin des Rivières · Athis-Val-de-Rouvre

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Lieu
Le Moulin des Rivières
Adresse
Bréel
Ville
61100 Athis-Val-de-Rouvre
Département
Orne
Tarif
Entrée libre sans réservation. Artistes rémunérés au chapeau.

Conte dessiné et musical : Le chant des Kobö Samedi 8 août, 18h00 Le Moulin des Rivières Orne

Entrée libre sans réservation. Artistes rémunérés au chapeau.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-08T18:00:00+02:00 – 2026-08-08T19:00:00+02:00
Fin : 2026-08-08T18:00:00+02:00 – 2026-08-08T19:00:00+02:00

Le Moulin des Rivières Bréel Athis-Val-de-Rouvre 61100 Orne Normandie
Entre légende locale et univers fantastique. Solstice, personnage non-binaire passionné par les oiseaux, perd sa voix après avoir été témoin d’un feu de forêt. 45 min. En plein air. Parking sur place.

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