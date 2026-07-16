Conte dessiné et musical : Le chant des Kobö, Le Moulin des Rivières, Athis-Val-de-Rouvre

Informations pratiques

Conte dessiné et musical : Le chant des Kobö Samedi 8 août, 18h00 Le Moulin des Rivières Orne

Entrée libre sans réservation. Artistes rémunérés au chapeau.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-08T18:00:00+02:00 – 2026-08-08T19:00:00+02:00

Fin : 2026-08-08T18:00:00+02:00 – 2026-08-08T19:00:00+02:00

Le Moulin des Rivières Bréel Athis-Val-de-Rouvre 61100 Orne Normandie

Entre légende locale et univers fantastique. Solstice, personnage non-binaire passionné par les oiseaux, perd sa voix après avoir été témoin d’un feu de forêt. 45 min. En plein air. Parking sur place.