Conte et activités avec des poneys Saint-Priest-Ligoure
mardi 21 juillet 2026 · Saint-Priest-Ligoure
Informations pratiques
Saint-Priest-Ligoure
Conte et activités avec des poneys
Le Comptoir Saint-Priest-Ligoure Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 10:00:00
fin : 2026-07-21 17:00:00
Date(s) :
2026-07-21
Découverte du Comptoir, conte à la médiathèque, pique-nique et activités avec les poneys du Crins de Babaud. Familles avec enfants de + de 4 ans. Infos et inscriptions auprès du Centre Social de Nexon. .
Le Comptoir Saint-Priest-Ligoure 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 11 05
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English : Conte et activités avec des poneys
L’événement Conte et activités avec des poneys Saint-Priest-Ligoure a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus