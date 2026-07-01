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AGENDA · Saint-Priest-Ligoure

Conte et activités avec des poneys Saint-Priest-Ligoure

mardi 21 juillet 2026 · Saint-Priest-Ligoure

Conte et activités avec des poneys Saint-Priest-Ligoure

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Le Comptoir
Ville
87800 Saint-Priest-Ligoure
Département
Haute-Vienne
Tarif
Gratuit

Saint-Priest-Ligoure

Conte et activités avec des poneys

Le Comptoir Saint-Priest-Ligoure Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 10:00:00
fin : 2026-07-21 17:00:00

Date(s) :
2026-07-21

Découverte du Comptoir, conte à la médiathèque, pique-nique et activités avec les poneys du Crins de Babaud. Familles avec enfants de + de 4 ans. Infos et inscriptions auprès du Centre Social de Nexon.   .

Le Comptoir Saint-Priest-Ligoure 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 11 05 

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English : Conte et activités avec des poneys

L’événement Conte et activités avec des poneys Saint-Priest-Ligoure a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus