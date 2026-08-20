Conte et comptines du potager, Bibliothèque Annie et Jean Philbert, Pomponne

Informations pratiques

Conte et comptines du potager Samedi 3 octobre, 10h30 Bibliothèque Annie et Jean Philbert Seine-et-Marne

Tout-petits de 1 à 4 ans accompagnés d’un adulte

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00

Pour ce rendez-vous, Sandrine Métraud, « souffleuse de rêves », accompagnée de sa ribambelle de petits personnages, viendra partager avec nous un conte et des comptines pour les plus petits, autour d’un chou magique qui chante des comptines à un escargot et des feuilles qui cachent des surprises… L’automne est bien là ! Ouvrez bien vos yeux et vos oreilles, et suivez-nous dans ce potager enchanté. Un moment ludique et poétique, à partager en famille.

Par Sandrine Métraud de la Compagnie O Près de mon arbre

Bibliothèque Annie et Jean Philbert 1 rue de l’Ecole 77400 Pomponne Pomponne 77400 Seine-et-Marne Île-de-France 0160078971 [{« type »: « phone », « value »: « 0160078971 »}]

Biblis en folie 2026

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