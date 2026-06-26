CONTE ET ÉVEIL MUSICAL MAISON DE LA GARONNE Miramont-de-Comminges
CONTE ET ÉVEIL MUSICAL MAISON DE LA GARONNE Miramont-de-Comminges vendredi 28 août 2026.
Miramont-de-Comminges
CONTE ET ÉVEIL MUSICAL
MAISON DE LA GARONNE 10 Rue Maube Miramont-de-Comminges Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 10:30:00
fin : 2026-08-28 11:30:00
Date(s) :
2026-08-28
Spécial tout jeunes !
Animée par Ruben Vila Sanchez
Public enfants de 6 mois à 7 ans
(accompagnés d’1 adulte non inscrit)
Tarifs gratuit
Nombre de places 10 enfants maxi
Pensez à vous inscrire !!! .
MAISON DE LA GARONNE 10 Rue Maube Miramont-de-Comminges 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 36 85 00 11
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English :
Special for the little ones!
L’événement CONTE ET ÉVEIL MUSICAL Miramont-de-Comminges a été mis à jour le 2026-06-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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