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CONTE ET ÉVEIL MUSICAL MAISON DE LA GARONNE Miramont-de-Comminges

CONTE ET ÉVEIL MUSICAL MAISON DE LA GARONNE Miramont-de-Comminges

CONTE ET ÉVEIL MUSICAL MAISON DE LA GARONNE Miramont-de-Comminges vendredi 28 août 2026.

Lieu
MAISON DE LA GARONNE
Adresse
10 Rue Maube
Ville
31800 Miramont-de-Comminges
Département
Haute-Garonne
Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
10:30:00
Tarif

Miramont-de-Comminges

CONTE ET ÉVEIL MUSICAL

MAISON DE LA GARONNE 10 Rue Maube Miramont-de-Comminges Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 10:30:00
fin : 2026-08-28 11:30:00

Date(s) :
2026-08-28

Spécial tout jeunes !
Animée par Ruben Vila Sanchez

Public enfants de 6 mois à 7 ans
(accompagnés d’1 adulte non inscrit)

Tarifs gratuit
Nombre de places 10 enfants maxi
Pensez à vous inscrire !!!   .

MAISON DE LA GARONNE 10 Rue Maube Miramont-de-Comminges 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 36 85 00 11 

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English :

Special for the little ones!

L’événement CONTE ET ÉVEIL MUSICAL Miramont-de-Comminges a été mis à jour le 2026-06-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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