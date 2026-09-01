JOURNEES PATRIMOINE GRESCHNY MIRAMONT DE COMMINGES CHAPELLE NOTRE DAME DES 7 DOULEURS Miramont-de-Comminges

Informations pratiques

Miramont-de-Comminges

JOURNEES PATRIMOINE GRESCHNY MIRAMONT DE COMMINGES

CHAPELLE NOTRE DAME DES 7 DOULEURS 4 Chemin du Tunnel Miramont-de-Comminges Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 11:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Circuit découverte autour du fresquiste Nicolai Greschny

Chapelle Notre-Dame-des-Sept-Douleurs de Miramont-de-Comminges

Première grande réalisation de Nicolaï Greschny en Comminges, cette chapelle est entièrement consacrée aux Sept Douleurs de la Vierge. Ses fresques monumentales, réalisées en 1949, constituent l’un des ensembles les plus remarquables de l’artiste dans la région. Visite libre

L’accès s’effectue à pied, par un chemin non carrossable ou par un escalier. L’accès est interdit aux véhicules motorisés. .

CHAPELLE NOTRE DAME DES 7 DOULEURS 4 Chemin du Tunnel Miramont-de-Comminges 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 94 77 61

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English :

A Discovery Tour Focusing on the Fresco Artist Nicolai Greschny

L’événement JOURNEES PATRIMOINE GRESCHNY MIRAMONT DE COMMINGES Miramont-de-Comminges a été mis à jour le 2026-08-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE