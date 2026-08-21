Visite libre : sur les traces de Nicolaï Greschny – Chapelle Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, Chapelle Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, Miramont-de-Comminges

Informations pratiques

Visite libre : sur les traces de Nicolaï Greschny – Chapelle Notre-Dame-des-Sept-Douleurs Dimanche 20 septembre, 11h00 Chapelle Notre-Dame-des-Sept-Douleurs Haute-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Chapelle Notre-Dame-des-Sept-Douleurs de Miramont-de-Comminges

Première grande réalisation de Nicolaï Greschny en Comminges, cette chapelle est entièrement consacrée aux Sept Douleurs de la Vierge. Ses fresques monumentales, réalisées en 1949, constituent l’un des ensembles les plus remarquables de l’artiste dans la région.

L’accès s’effectue à pied, par un chemin non carrossable ou par un escalier. L’accès est interdit aux véhicules motorisés.

Sur les traces de Nicolaï Greschny, circuit découverte

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, partez à la découverte des œuvres de Nicolaï Greschny grâce à un circuit reliant plusieurs sites emblématiques du Comminges. Une belle occasion de parcourir le territoire, d’admirer des fresques monumentales d’inspiration byzantine et de découvrir le patrimoine architectural de chaque village.

À l’église Saint-Pierre du Cuing, entièrement décorée par Nicolaï Greschny en 1949, les scènes bibliques côtoient des personnages et des paysages inspirés de la vie locale, dans un style mêlant tradition byzantine et modernité.

La chapelle Saint-Jean-des-Vignes, à Saint-Plancard, conserve de précieuses fresques romanes du XIe siècle, témoignage exceptionnel de la peinture médiévale en Comminges. À proximité, les fonts baptismaux de l’église Saint-Pancrace sont ornés de fresques de Nicolaï Greschny illustrant notamment la Création et le Baptême du Christ.

Dans la chapelle Saint-Jean de Ponlat, le chœur entièrement peint par l’artiste retrace la vie de saint Jean-Baptiste. Le décor, aux influences byzantines, se distingue par ses couleurs lumineuses et sa grande intensité spirituelle.

À Encausse-les-Thermes, le pavillon de la buvette thermale abrite de rares fresques profanes de Nicolaï Greschny, témoignage original de son talent en dehors de l’art religieux. Les fonts baptismaux de l’église sont également décorés par l’artiste. Une visite commentée sera proposée en fin de journée.

Ce circuit peut être réalisé librement tout au long de la journée. Profitez-en pour découvrir les villages, leurs églises, leurs chapelles et la richesse du patrimoine historique et culturel du Comminges.

Informations auprès de l’Office de tourisme Destination Comminges Pyrénées, au 05 61 94 77 61.

Chapelle Notre-Dame-des-Sept-Douleurs 4 Chemin du Tunnel, 31800 Miramont-de-Comminges Miramont-de-Comminges 31800 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « http://destination-commingespyrenees.com »}]

Chapelle Notre-Dame-des-Sept-Douleurs de Miramont-de-Comminges

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