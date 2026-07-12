Informations pratiques

Berrien

Conte Interactif « Perdue dans le désert » à la Librairie-Café l’Autre Rive à Berrien.

Lieu-dit Restidiou Braz Berrien Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 17:00:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Luz vous propose de prendre part à un conte interactif qui parle des Premières Nations amérindiennes et des Anasazis, une civilisation disparue du Nouveau-Mexique.

Les contes interactifs sont des histoires dont le public est le héros, avec des choix à prendre au vote et des manipulations à effectuer pendant la représentation.

Rémunération libre Sans réservation .

Lieu-dit Restidiou Braz Berrien 29690 Finistère Bretagne +33 2 98 86 94 05

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English :

L’événement Conte Interactif « Perdue dans le désert » à la Librairie-Café l’Autre Rive à Berrien. Berrien a été mis à jour le 2026-07-07 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ