Conte Interactif « Perdue dans le désert » à la Librairie-Café l’Autre Rive à Berrien. Berrien
dimanche 12 juillet 2026 · Berrien
Informations pratiques
Berrien
Conte Interactif « Perdue dans le désert » à la Librairie-Café l’Autre Rive à Berrien.
Lieu-dit Restidiou Braz Berrien Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 17:00:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Luz vous propose de prendre part à un conte interactif qui parle des Premières Nations amérindiennes et des Anasazis, une civilisation disparue du Nouveau-Mexique.
Les contes interactifs sont des histoires dont le public est le héros, avec des choix à prendre au vote et des manipulations à effectuer pendant la représentation.
Rémunération libre Sans réservation .
Lieu-dit Restidiou Braz Berrien 29690 Finistère Bretagne +33 2 98 86 94 05
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English :
L’événement Conte Interactif « Perdue dans le désert » à la Librairie-Café l’Autre Rive à Berrien. Berrien a été mis à jour le 2026-07-07 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ