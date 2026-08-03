Conte les contes de Mr Joe Médiathèque Armel de Wismes Pornic
mercredi 19 août 2026 · Médiathèque Armel de Wismes · Pornic
Informations pratiques
Pornic
Conte les contes de Mr Joe
Médiathèque Armel de Wismes 35 rue Tartifume Pornic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 10:30:00
fin : 2026-08-19 11:30:00
Date(s) :
2026-08-19
La médiathèque Armel de Wismes propose l’heure du conte
Au programme
Embarquez pour un voyage imaginaire à travers des contes merveilleux interprétés avec passion par Majirosé, une conteuse pour tous les âges .
Médiathèque Armel de Wismes 35 rue Tartifume Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 65 90 contact@mediatheque-pornic.fr
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English :
The Armel de Wismes Media Center is hosting a story time%A0%A0
L’événement Conte les contes de Mr Joe Pornic a été mis à jour le 2026-07-31 par I_OT Pornic
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