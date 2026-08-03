Conte les contes de Mr Joe Médiathèque Armel de Wismes Pornic

Informations pratiques

Pornic

Conte les contes de Mr Joe

Médiathèque Armel de Wismes 35 rue Tartifume Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 10:30:00

fin : 2026-08-19 11:30:00

Date(s) :

2026-08-19

La médiathèque Armel de Wismes propose l’heure du conte

Au programme

Embarquez pour un voyage imaginaire à travers des contes merveilleux interprétés avec passion par Majirosé, une conteuse pour tous les âges .

Médiathèque Armel de Wismes 35 rue Tartifume Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 65 90 contact@mediatheque-pornic.fr

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English :

The Armel de Wismes Media Center is hosting a story time%A0%A0

L’événement Conte les contes de Mr Joe Pornic a été mis à jour le 2026-07-31 par I_OT Pornic