Conte Martin, Victor et la sorcière Au Homard Jaune Perros-Guirec

4 Rue de la Poste Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Le mercredi 11 mars à 16h , venez écouter le conte Martin, Victor et la sorcière sous forme de Kamishibai dans votre librairie préférée !
Écrit, illustré et conté par Sandrine Valasek
Conte pour les 5-8 ans. .
4 Rue de la Poste Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 15 90 86
