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AGENDA · Attin

Conte musical pour les 2-6 ans Attin

mercredi 29 juillet 2026 · Attin

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Adresse
10 rue de l'Eglise
Ville
62170 Attin
Département
Pas-de-Calais
Tarif

Attin

Conte musical pour les 2-6 ans

10 rue de l’Eglise Attin Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-29

Conte musical
Médiathèque d’Attin
Mercredi 29 juillet à 10h
————————–
Avec Hélène Mursic

Pensez à réserver sur ce lien urlr.me/pUqWgv
Crédit Pixabay   .

10 rue de l’Eglise Attin 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 49 49 

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English :

L’événement Conte musical pour les 2-6 ans Attin a été mis à jour le 2026-07-09 par Maison du Tourisme et du patrimoine de Montreuil-sur-Mer