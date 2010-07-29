Informations pratiques

Attin

Conte musical pour les 2-6 ans

10 rue de l’Eglise Attin Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Conte musical

Médiathèque d’Attin

Mercredi 29 juillet à 10h

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Avec Hélène Mursic

Pensez à réserver sur ce lien urlr.me/pUqWgv

Crédit Pixabay .

10 rue de l’Eglise Attin 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 49 49

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English :

L’événement Conte musical pour les 2-6 ans Attin a été mis à jour le 2026-07-09 par Maison du Tourisme et du patrimoine de Montreuil-sur-Mer