AGENDA · Attin
Conte musical pour les 2-6 ans Attin
mercredi 29 juillet 2026 · Attin
Informations pratiques
Attin
Conte musical pour les 2-6 ans
10 rue de l’Eglise Attin Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Conte musical
Médiathèque d’Attin
Mercredi 29 juillet à 10h
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Avec Hélène Mursic
Pensez à réserver sur ce lien urlr.me/pUqWgv
Crédit Pixabay .
10 rue de l’Eglise Attin 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 49 49
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English :
L’événement Conte musical pour les 2-6 ans Attin a été mis à jour le 2026-07-09 par Maison du Tourisme et du patrimoine de Montreuil-sur-Mer