Informations pratiques

Vauquois

Conte participatif à la ferme de la Hardonnerie

Vauquois Meuse

Tarif : – – EUR

4

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-18 14:00:00

fin : 2026-07-18 14:30:00

Date(s) :

2026-07-18 2026-08-09

Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par la magie des histoires ! Lors de ce conte participatif, petits et grands sont invités à écouter, imaginer et prendre part au récit à travers des échanges, des jeux et des découvertes.

Au cœur de la nature et entourés des animaux de La Hardonnerie, les histoires prennent vie et éveillent la curiosité de chacun. Un moment ludique et convivial qui mêle imagination, partage et émerveillement.

Une parenthèse enchantée à vivre en famille pour rêver, apprendre et s’amuser ensemble.Tout public

4 .

Vauquois 55270 Meuse Grand Est +33 9 74 19 15 32 lahardonnerie@welfarm.fr

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English :

Make yourself comfortable and let the magic of stories sweep you away! During this interactive storytelling session, young and old alike are invited to listen, use their imagination, and take part in the story through conversation, games, and discoveries.

In the heart of nature and surrounded by the animals of La Hardonnerie, the stories come to life and spark everyone’s curiosity. A fun and friendly experience that blends imagination, sharing, and wonder.

An enchanting escape to enjoy as a family—a chance to dream, learn, and have fun together.

L’événement Conte participatif à la ferme de la Hardonnerie Vauquois a été mis à jour le 2026-07-16 par OT DU PAYS D’ARGONNE