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Conte pour enfants Place centrale Tardets-Sorholus

jeudi 16 juillet 2026 · Place centrale · Tardets-Sorholus

Conte pour enfants Place centrale Tardets-Sorholus

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Place centrale
Adresse
Chez Piellenia
Ville
64470 Tardets-Sorholus
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
5 5 Tarif de base plein tarif

Tardets-Sorholus

Conte pour enfants

Place centrale Chez Piellenia Tardets-Sorholus Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:00:00
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

Vos enfants sont attendus à l’hôtel bar boutique Piellenia à Tardets.
Nous accueillons les enfants de 2 à 6 ans à pour une séance de contes, conviviale et adaptée aux tout-petits. Un muffin et un sirop à l’eau seront proposés, à déguster avant ou pendant les histoires. Les places sont limitées à 15 enfants, merci de réserver.   .

Place centrale Chez Piellenia Tardets-Sorholus 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 53 49 

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English : Conte pour enfants

L’événement Conte pour enfants Tardets-Sorholus a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Pays Basque

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