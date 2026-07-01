Conte pour enfants Place centrale Tardets-Sorholus
jeudi 16 juillet 2026 · Place centrale · Tardets-Sorholus
Informations pratiques
Tardets-Sorholus
Conte pour enfants
Place centrale Chez Piellenia Tardets-Sorholus Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:00:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Vos enfants sont attendus à l’hôtel bar boutique Piellenia à Tardets.
Nous accueillons les enfants de 2 à 6 ans à pour une séance de contes, conviviale et adaptée aux tout-petits. Un muffin et un sirop à l’eau seront proposés, à déguster avant ou pendant les histoires. Les places sont limitées à 15 enfants, merci de réserver. .
Place centrale Chez Piellenia Tardets-Sorholus 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 53 49
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English : Conte pour enfants
L’événement Conte pour enfants Tardets-Sorholus a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Pays Basque
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