Conte, raconte, Bibliothèque Erdre-Batignolles, Nantes
Conte, raconte, Bibliothèque Erdre-Batignolles, Nantes samedi 30 mai 2026.
Conte, raconte Samedi 30 mai, 16h30 Bibliothèque Erdre-Batignolles Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T16:30:00+02:00 – 2026-05-30T17:30:00+02:00
Fin : 2026-05-30T16:30:00+02:00 – 2026-05-30T17:30:00+02:00
Lectures d’albums pour les enfants à partir de 4 ans
Bibliothèque Erdre-Batignolles 109 avenue de la Gare de Saint-Joseph Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire
Lectures d’albums pour les enfants à partir de 4 ans
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