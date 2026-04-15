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Conte, raconte, Bibliothèque Erdre-Batignolles, Nantes

Conte, raconte, Bibliothèque Erdre-Batignolles, Nantes

Conte, raconte, Bibliothèque Erdre-Batignolles, Nantes samedi 30 mai 2026.

Lieu : Bibliothèque Erdre-Batignolles

Adresse : 109 avenue de la Gare de Saint-Joseph

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Conte, raconte Samedi 30 mai, 16h30 Bibliothèque Erdre-Batignolles Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T16:30:00+02:00 – 2026-05-30T17:30:00+02:00
Fin : 2026-05-30T16:30:00+02:00 – 2026-05-30T17:30:00+02:00

Lectures d’albums pour les enfants à partir de 4 ans

Bibliothèque Erdre-Batignolles 109 avenue de la Gare de Saint-Joseph Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire
Lectures d’albums pour les enfants à partir de 4 ans

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