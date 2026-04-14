Conte, raconte du monde, Médiathèque Luce Courville, Nantes

Conte, raconte du monde Mardi 21 avril, 16h30 Médiathèque Luce Courville Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-21T16:30:00+02:00 – 2026-04-21T17:30:00+02:00

Fin : 2026-04-21T16:30:00+02:00 – 2026-04-21T17:30:00+02:00

Des lectures d’albums en plusieurs langues pour les enfants à partir de 4 ans.

Médiathèque Luce Courville 1 rue Eugène Thomas Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire

Des lectures d’albums en plusieurs langues pour les enfants à partir de 4 ans.