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Conte, raconte du monde, Médiathèque Luce Courville, Nantes

Conte, raconte du monde, Médiathèque Luce Courville, Nantes

Conte, raconte du monde, Médiathèque Luce Courville, Nantes mardi 21 avril 2026.

Lieu : Médiathèque Luce Courville

Adresse : 1 rue Eugène Thomas

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mardi 21 avril 2026

Fin : mardi 21 avril 2026

Conte, raconte du monde Mardi 21 avril, 16h30 Médiathèque Luce Courville Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-21T16:30:00+02:00 – 2026-04-21T17:30:00+02:00
Fin : 2026-04-21T16:30:00+02:00 – 2026-04-21T17:30:00+02:00

Des lectures d’albums en plusieurs langues pour les enfants à partir de 4 ans.

Médiathèque Luce Courville 1 rue Eugène Thomas Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire
Des lectures d’albums en plusieurs langues pour les enfants à partir de 4 ans.

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