Conte, raconte du monde, Médiathèque Luce Courville, Nantes
Conte, raconte du monde, Médiathèque Luce Courville, Nantes mardi 21 avril 2026.
Conte, raconte du monde Mardi 21 avril, 16h30 Médiathèque Luce Courville Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-21T16:30:00+02:00 – 2026-04-21T17:30:00+02:00
Fin : 2026-04-21T16:30:00+02:00 – 2026-04-21T17:30:00+02:00
Des lectures d’albums en plusieurs langues pour les enfants à partir de 4 ans.
Médiathèque Luce Courville 1 rue Eugène Thomas Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire
Des lectures d’albums en plusieurs langues pour les enfants à partir de 4 ans.
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