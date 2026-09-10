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Conte, raconte, Médiathèque Jacques Demy, Nantes

mercredi 25 novembre 2026 · Médiathèque Jacques Demy · Nantes

Conte, raconte, Médiathèque Jacques Demy, Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 25 novembre 2026
Fin
mercredi 25 novembre 2026
Lieu
Médiathèque Jacques Demy
Adresse
24 quai la Fosse
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Conte, raconte Mercredi 25 novembre, 16h30 Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-25T16:30:00+01:00 – 2026-11-25T17:30:00+01:00
Fin : 2026-11-25T16:30:00+01:00 – 2026-11-25T17:30:00+01:00

Lectures d’albums à partir de 4 ans

Médiathèque Jacques Demy 24 quai la Fosse Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire
Lectures d’albums à partir de 4 ans

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