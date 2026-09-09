Conte soirée pyjama Sélestat
mardi 29 septembre 2026 · Sélestat
Informations pratiques
Sélestat
Conte soirée pyjama
2 espace Gilbert Estève Sélestat Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-09-29 19:30:00
fin : 2026-09-29 20:00:00
Date(s) :
2026-09-29
Les enfants sont invités à venir en pyjama pour écouter l’histoire du soir. Pour les enfants de 4 à 6 ans
Les enfants sont invités à venir en pyjama pour écouter l’histoire du soir. Pour les enfants de 4 à 6 ans. 0 .
2 espace Gilbert Estève Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 03 20 contact@mediatheque-selestat.net
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English :
Children are invited to come in their pyjamas to listen to the evening story. For children aged 4 to 6
L’événement Conte soirée pyjama Sélestat a été mis à jour le 2026-09-01 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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