Conte sur les grenouilles et observations, à la Cueillette de l’Aragnon Route de Pau Montardon

Montardon

Conte sur les grenouilles et observations, à la Cueillette de l’Aragnon

Route de Pau Cueillette de l’Aragnon Montardon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 10:00:00

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Une histoire qui voyage entre anecdotes naturalistes et rêves paysans… et qui vous révèlera les vraies histoires de la mare ! Après le conte vous irez faire un affût à la grenouille et observer les têtards et les larves de libellules…De 3 à 6 ans. .

Route de Pau Cueillette de l’Aragnon Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 40 61 52 adiu@cueillettedelaragnon.fr

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English : Conte sur les grenouilles et observations, à la Cueillette de l’Aragnon

L’événement Conte sur les grenouilles et observations, à la Cueillette de l’Aragnon Montardon a été mis à jour le 2026-04-02 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran