Conférence , à la Micro-Folie Espace culturel Laaps’Art Montardon

Montardon

Conférence , à la Micro-Folie

Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 20:00:00

fin : 2026-05-19

Date(s) :

2026-05-19

Conférence d’Amélie Roptin Neyron Gengis Khan.

De la Mongolie aux confins du Moyen-Orient, Gengis Khan bâtit au XIIIe siècle un empire sans précédent. Mais derrière l’image de conquérant, cette conférence propose de découvrir une autre réalité celle d’un monde en mouvement, marqué par les échanges, les innovations et les croisements culturels. .

Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 79 93 83 culture@montardon.org

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English : Conférence , à la Micro-Folie

L’événement Conférence , à la Micro-Folie Montardon a été mis à jour le 2026-04-03 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran