Conférence , à la Micro-Folie Espace culturel Laaps’Art Montardon
Conférence , à la Micro-Folie Espace culturel Laaps’Art Montardon mardi 19 mai 2026.
Montardon
Conférence , à la Micro-Folie
Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 20:00:00
fin : 2026-05-19
Date(s) :
2026-05-19
Conférence d’Amélie Roptin Neyron Gengis Khan.
De la Mongolie aux confins du Moyen-Orient, Gengis Khan bâtit au XIIIe siècle un empire sans précédent. Mais derrière l’image de conquérant, cette conférence propose de découvrir une autre réalité celle d’un monde en mouvement, marqué par les échanges, les innovations et les croisements culturels. .
Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 79 93 83 culture@montardon.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Conférence , à la Micro-Folie
L’événement Conférence , à la Micro-Folie Montardon a été mis à jour le 2026-04-03 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
À voir aussi à Montardon (Pyrénées-Atlantiques)
- Conte sur les graines, à la Cueillette de l’Aragnon Lieu-dit L’Aragnon Montardon 9 avril 2026
- Jeux sur les graines et semis d’été, à la Cueillette de l’Aragnon Lieu-dit L’Aragnon Montardon 9 avril 2026
- Ateliers enfants, à la Micro-Folie Espace culturel Laaps’Art Montardon 10 avril 2026
- Conte sur les graines, à la Cueillette de l’Aragnon Lieu-dit L’Aragnon Montardon 10 avril 2026
- Jeux sur les graines et semis d’été, à la Cueillette de l’Aragnon Lieu-dit L’Aragnon Montardon 10 avril 2026