Montardon

Marché des producteurs de Pays

Place du village Montardon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 18:00:00

fin : 2026-08-29 23:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Ce marché offre l’authenticité, la convivialité et le contact direct avec le producteur. Dans une ambiance festive et conviviale, venez dîner en compagnie des producteurs locaux. Ils vous proposent des boissons, des entrées, des fromages, des plats (grillades, etc) et des accompagnements, des desserts. .

Place du village Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 90 18 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché des producteurs de Pays

L’événement Marché des producteurs de Pays Montardon a été mis à jour le 2026-05-20 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran