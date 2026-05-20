Marché des producteurs de Pays Montardon
Marché des producteurs de Pays Montardon samedi 29 août 2026.
Montardon
Marché des producteurs de Pays
Place du village Montardon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 18:00:00
fin : 2026-08-29 23:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Ce marché offre l’authenticité, la convivialité et le contact direct avec le producteur. Dans une ambiance festive et conviviale, venez dîner en compagnie des producteurs locaux. Ils vous proposent des boissons, des entrées, des fromages, des plats (grillades, etc) et des accompagnements, des desserts. .
Place du village Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 90 18 50
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English : Marché des producteurs de Pays
L’événement Marché des producteurs de Pays Montardon a été mis à jour le 2026-05-20 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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