Conte sur les abeilles et bombes à graines, à la Cueillette de l’Aragnon Lieu-dit L’Aragnon Montardon mercredi 12 août 2026.

Montardon

Conte sur les abeilles et bombes à graines, à la Cueillette de l’Aragnon

Lieu-dit L’Aragnon Cueillette de l’Aragnon Montardon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 10:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Une histoire qui voyage entre anecdotes naturalistes et rêves paysans… et qui vous révèlera la vraie histoire de la pollinisation. Après le conte nous confectionnerons des bombes à graine que vous pourrez ramener chez vous pour nourrir les abeilles. Dès 3 ans. .

Lieu-dit L’Aragnon Cueillette de l’Aragnon Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 40 61 52

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English : Conte sur les abeilles et bombes à graines, à la Cueillette de l’Aragnon

L’événement Conte sur les abeilles et bombes à graines, à la Cueillette de l’Aragnon Montardon a été mis à jour le 2026-06-24 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran