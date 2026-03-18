Atelier adulte vannerie sauvage en ronce et en jonc, à la Cueillette de l’Aragnon Route de Pau Montardon
Atelier adulte vannerie sauvage en ronce et en jonc, à la Cueillette de l’Aragnon Route de Pau Montardon samedi 22 août 2026.
Montardon
Atelier adulte vannerie sauvage en ronce et en jonc, à la Cueillette de l’Aragnon
Route de Pau Cueillette de l’Aragnon Montardon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 77 – 77 – 77 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 10:00:00
fin : 2026-08-22 17:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Une formation de vannerie en comité réduit pour que chacun reparte avec un panier sur mesure ! Animation pour adulte ou en famille. .
Route de Pau Cueillette de l’Aragnon Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 40 61 52 animation@cueillettedelaragnon.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier adulte vannerie sauvage en ronce et en jonc, à la Cueillette de l’Aragnon
L’événement Atelier adulte vannerie sauvage en ronce et en jonc, à la Cueillette de l’Aragnon Montardon a été mis à jour le 2026-06-24 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
À voir aussi à Montardon (Pyrénées-Atlantiques)
- Visite du musée et atelier numérique, à la Micro-Folie Espace culturel Laaps’Art Montardon 4 juillet 2026
- Visite du musée, atelier Croche ‘thé et atelier créatif, à la Micro-Folie Espace culturel Laaps’Art Montardon 8 juillet 2026
- Les grenouilles et la mare, à la Cueillette de l’Aragnon Route de Pau Montardon 8 juillet 2026
- Animation à la Cueillette de L’Aragnon Cueillette de l’Aragnon Montardon 10 juillet 2026
- Conte sur les papillons et coloriage végétaux, à la Cueillette de l’Aragnon Route de Pau Montardon 15 juillet 2026