Atelier adulte vannerie sauvage en ronce et en jonc, à la Cueillette de l’Aragnon Route de Pau Montardon samedi 22 août 2026.

Montardon

Atelier adulte vannerie sauvage en ronce et en jonc, à la Cueillette de l’Aragnon

Route de Pau Cueillette de l’Aragnon Montardon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 77 – 77 – 77 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 10:00:00

fin : 2026-08-22 17:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Une formation de vannerie en comité réduit pour que chacun reparte avec un panier sur mesure ! Animation pour adulte ou en famille. .

Route de Pau Cueillette de l’Aragnon Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 40 61 52 animation@cueillettedelaragnon.fr

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English : Atelier adulte vannerie sauvage en ronce et en jonc, à la Cueillette de l’Aragnon

L’événement Atelier adulte vannerie sauvage en ronce et en jonc, à la Cueillette de l’Aragnon Montardon a été mis à jour le 2026-06-24 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran