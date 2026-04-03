Soirée jeux de société en famille, à la Micro-Folie Espace culturel Laaps’Art Montardon
Soirée jeux de société en famille, à la Micro-Folie Espace culturel Laaps’Art Montardon vendredi 12 juin 2026.
Montardon
Soirée jeux de société en famille, à la Micro-Folie
Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 20:30:00
fin : 2026-06-12 23:00:00
Date(s) :
2026-06-12
Soirée jeux de société animée par Virginie en partenariat avec le collectif Mont’Art. Et si on changeait la routine ? Venez jouer et partagez un moment ludique et convivial autour des jeux de société ! Public Famille (6+). Sur réservation. .
Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 79 93 83 culture@montardon.org
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English : Soirée jeux de société en famille, à la Micro-Folie
L’événement Soirée jeux de société en famille, à la Micro-Folie Montardon a été mis à jour le 2026-04-03 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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