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Soirée jeux de société en famille, à la Micro-Folie Espace culturel Laaps’Art Montardon

Soirée jeux de société en famille, à la Micro-Folie Espace culturel Laaps’Art Montardon

Soirée jeux de société en famille, à la Micro-Folie Espace culturel Laaps’Art Montardon vendredi 12 juin 2026.

Lieu : Espace culturel Laaps'Art

Adresse : 2 Chemin Penouilh

Ville : 64121 Montardon

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-06-12T20:30:00

Fin : 2026-06-12T23:00:00

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Montardon

Soirée jeux de société en famille, à la Micro-Folie

Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 20:30:00
fin : 2026-06-12 23:00:00

Date(s) :
2026-06-12

Soirée jeux de société animée par Virginie en partenariat avec le collectif Mont’Art. Et si on changeait la routine ? Venez jouer et partagez un moment ludique et convivial autour des jeux de société ! Public Famille (6+). Sur réservation.   .

Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 79 93 83  culture@montardon.org

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English : Soirée jeux de société en famille, à la Micro-Folie

L’événement Soirée jeux de société en famille, à la Micro-Folie Montardon a été mis à jour le 2026-04-03 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

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