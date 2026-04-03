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Atelier Tricot’thé, à la Micro-Folie Espace culturel Laaps’Art Montardon

Atelier Tricot’thé, à la Micro-Folie Espace culturel Laaps’Art Montardon

Atelier Tricot’thé, à la Micro-Folie Espace culturel Laaps’Art Montardon samedi 13 juin 2026.

Lieu : Espace culturel Laaps'Art

Adresse : 2 Chemin Penouilh

Ville : 64121 Montardon

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-06-13T14:00:00

Fin : 2026-06-13T16:00:00

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 2 2 2 Tarif de base plein tarif

Montardon

Atelier Tricot’thé, à la Micro-Folie

Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-13 16:00:00

Date(s) :
2026-06-13

Un moment de création et d’échange autour d’une tasse de thé (ouvert aux débutants comme aux personnes expérimentées).   .

Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 24 60 40  culture@montardon.org

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English : Atelier Tricot’thé, à la Micro-Folie

L’événement Atelier Tricot’thé, à la Micro-Folie Montardon a été mis à jour le 2026-04-03 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

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