Atelier Tricot’thé, à la Micro-Folie Espace culturel Laaps’Art Montardon
Atelier Tricot’thé, à la Micro-Folie Espace culturel Laaps’Art Montardon samedi 13 juin 2026.
Montardon
Atelier Tricot’thé, à la Micro-Folie
Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-13 16:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Un moment de création et d’échange autour d’une tasse de thé (ouvert aux débutants comme aux personnes expérimentées). .
Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 24 60 40 culture@montardon.org
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English : Atelier Tricot’thé, à la Micro-Folie
L’événement Atelier Tricot’thé, à la Micro-Folie Montardon a été mis à jour le 2026-04-03 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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