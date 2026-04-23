Rosé & Summer Vibes Place de l’école de Musique Montardon

Montardon

Rosé & Summer Vibes

Place de l’école de Musique Chemin Lanots Montardon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 17:00:00

fin : 2026-06-13 01:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Soirée d’été inoubliable ! Ambiance coucher de soleil, musique en plein air et bonne humeur garantie !

DJ Set by Chris Rod, pour vous faire danser jusqu’à la fin de la nuit. Food-Trucks sur place (gourmandise et convivialité). Venez nombreux ! .

Place de l’école de Musique Chemin Lanots Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 33 22 63

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English : Rosé & Summer Vibes

L’événement Rosé & Summer Vibes Montardon a été mis à jour le 2026-04-23 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran