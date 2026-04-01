Conte sur les grenouilles et observations, à la Cueillette de l’Aragnon Route de Pau Montardon
Conte sur les grenouilles et observations, à la Cueillette de l’Aragnon Route de Pau Montardon vendredi 17 avril 2026.
Montardon
Conte sur les grenouilles et observations, à la Cueillette de l’Aragnon
Route de Pau Cueillette de l’Aragnon Montardon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 10:00:00
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Une histoire qui voyage entre anecdotes naturalistes et rêves paysans… et qui vous révèlera les vraies histoires de la mare ! Après le conte vous irez faire un affût à la grenouille et observer les têtards et les larves de libellules…De 3 à 6 ans. .
Route de Pau Cueillette de l’Aragnon Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 40 61 52 adiu@cueillettedelaragnon.fr
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English : Conte sur les grenouilles et observations, à la Cueillette de l’Aragnon
L’événement Conte sur les grenouilles et observations, à la Cueillette de l’Aragnon Montardon a été mis à jour le 2026-04-02 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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