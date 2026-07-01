UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nanjing City

Contemporary Daguerreotypes Exhibition, Alliance Française de Nanjing, Nanjing City

lundi 15 mars 2027 · Alliance Française de Nanjing · Nanjing City

Contemporary Daguerreotypes Exhibition, Alliance Française de Nanjing, Nanjing City

Informations pratiques

Début
lundi 15 mars 2027
Fin
mardi 30 mars 2027
Lieu
Alliance Française de Nanjing
Adresse
Nanjing
Ville
210009 Nanjing City
Département
1, Hunan Lu

Contemporary Daguerreotypes Exhibition 15 – 30 mars 2027 Alliance Française de Nanjing 1, Hunan Lu

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-03-15T03:00:00+01:00 – 2027-03-15T12:00:00+01:00
Fin : 2027-03-30T04:00:00+02:00 – 2027-03-30T13:00:00+02:00

Exposition de daguerréotypes

Alliance Française de Nanjing Nanjing Nanjing City 210009 level 5 1, Hunan Lu Jiangsu +8617715256072 http://afnanjing.njnu.edu.cn Alliance Francaise de Nanjing
Exposition de daguerréotypes

©Laurence Chellali

À voir aussi à Nanjing City (1, Hunan Lu)