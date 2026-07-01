AGENDA · Nanjing City
Contemporary Daguerreotypes Exhibition, Alliance Française de Nanjing, Nanjing City
lundi 15 mars 2027 · Alliance Française de Nanjing · Nanjing City
Informations pratiques
Contemporary Daguerreotypes Exhibition 15 – 30 mars 2027 Alliance Française de Nanjing 1, Hunan Lu
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-03-15T03:00:00+01:00 – 2027-03-15T12:00:00+01:00
Fin : 2027-03-30T04:00:00+02:00 – 2027-03-30T13:00:00+02:00
Exposition de daguerréotypes
Alliance Française de Nanjing Nanjing Nanjing City 210009 level 5 1, Hunan Lu Jiangsu +8617715256072 http://afnanjing.njnu.edu.cn Alliance Francaise de Nanjing
Exposition de daguerréotypes
©Laurence Chellali