Informations pratiques

Bourbach-le-Haut

Contes à la ferme la sorcière du chêne creux

Ferme auberge des Buissonnets Bourbach-le-Haut Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-14 21:00:00

fin : 2026-08-17

Date(s) :

2026-08-14 2026-08-20

Un moment magique à partager en famille, pour les enfants et les aînés à partir de 6 ans .

Plongez dans l’univers magique des contes et légendes d’Alsace pour une veillée aux senteurs de l’imaginaire. Laissez-vous emporter et profitez de l’enchantement une sorcière nichée dans un vieux chêne, des créatures mystérieuses, des histoires merveilleuses ou ensorcelantes… Et quoi de plus fabuleux que de s’offrir un moment de rêve, un soir d’été, à la tombée de la nuit. Un moment magique à partager en famille, pour les enfants à partir de 6 ans. .

Ferme auberge des Buissonnets Bourbach-le-Haut 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 6 86 42 24 12 100grillons@sfr.fr

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English :

A magical moment to share with the family, for children and seniors from 6 years old.

L’événement Contes à la ferme la sorcière du chêne creux Bourbach-le-Haut a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay