Marché de Noël Bourbach-le-Haut
samedi 28 novembre 2026 · Bourbach-le-Haut
Informations pratiques
Bourbach-le-Haut
Marché de Noël
Bourbach-le-Haut Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-11-28 10:00:00
fin : 2026-11-29 17:00:00
Date(s) :
2026-11-28 2026-11-29
Venez vivre la magie de Noël au marché chaleureux de Thann ! Produits artisanaux, créations authentiques, animations et ateliers pour enfants, avec la visite du Saint Nicolas samedi à 16h.
Traditionnel marché de Noël avec produits artisanaux, animations et activités ludiques et créatives pour les enfants. .
Bourbach-le-Haut 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 19 39 96 aact.bourbach@gmail.com
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English :
Come and experience the magic of Christmas at the Thann market! Artisanal products, authentic creations, entertainment and workshops for children, with a visit from Saint Nicolas on Saturday at 4pm.
L’événement Marché de Noël Bourbach-le-Haut a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay
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