Informations pratiques

Bourbach-le-Haut

Marché de Noël

Bourbach-le-Haut Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-11-28 10:00:00

fin : 2026-11-29 17:00:00

Date(s) :

2026-11-28 2026-11-29

Venez vivre la magie de Noël au marché chaleureux de Thann ! Produits artisanaux, créations authentiques, animations et ateliers pour enfants, avec la visite du Saint Nicolas samedi à 16h.

Traditionnel marché de Noël avec produits artisanaux, animations et activités ludiques et créatives pour les enfants. .

Bourbach-le-Haut 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 19 39 96 aact.bourbach@gmail.com

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English :

Come and experience the magic of Christmas at the Thann market! Artisanal products, authentic creations, entertainment and workshops for children, with a visit from Saint Nicolas on Saturday at 4pm.

L’événement Marché de Noël Bourbach-le-Haut a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay