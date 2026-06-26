Contes Africains et gouter Moulin de l’Arbalète Saint-Maclou-de-Folleville
Contes Africains et gouter Moulin de l’Arbalète Saint-Maclou-de-Folleville mardi 14 juillet 2026.
Saint-Maclou-de-Folleville
Contes Africains et gouter
Moulin de l’Arbalète Jardin des Muses Saint-Maclou-de-Folleville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 15:30:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Le jardin des muses est un jardin d’animation qui se trouve à côté du Moulin de l’Arbalète à Saint Maclou de Folleville. C’est un lieu paisible et poétique où vous pourrez entendre des contes, de la musique et le son de la rivière. .
Moulin de l’Arbalète Jardin des Muses Saint-Maclou-de-Folleville 76890 Seine-Maritime Normandie +33 6 24 51 02 19 filemuse@hotmail.fr
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English : Contes Africains et gouter
L’événement Contes Africains et gouter Saint-Maclou-de-Folleville a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Terroir de Caux
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