Saint-Maclou-de-Folleville

Fête de la Musique

Parking de la salle Communal Saint-Maclou-de-Folleville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Préparez vos chaussures de danse, votre bonne humeur et votre plus beau déhanché… parce que le Samedi 4 juillet 2026, ça va bouger pour la Fête de la Musique !!!

Au programme de cette soirée 100% ambiance et bonne humeur

✨ Modern Vintage Diva ouvrira le bal avec une première partie pleine d’énergie et de bonne humeur

Puis place aux incontournables Les Andrews pour faire monter la température et enflammer la piste jusqu’au bout de la soirée

Une seule mission danser, chanter, s’amuser et profiter tous ensemble !

Et bien sûr Restauration sur place

Buvette pour se rafraîchir entre deux danses .

Parking de la salle Communal Saint-Maclou-de-Folleville 76890 Seine-Maritime Normandie +33 6 17 13 71 97

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la Musique

L’événement Fête de la Musique Saint-Maclou-de-Folleville a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme Terroir de Caux