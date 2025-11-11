Journée du Patrimoine de Pays et des Moulins -Tours et détours Moulin de l’Arbalète Saint-Maclou-de-Folleville

Journée du Patrimoine de Pays et des Moulins -Tours et détours

Moulin de l'Arbalète
132 134 Route des Moulins
Saint-Maclou-de-Folleville
Seine-Maritime

Début : Samedi Samedi 2026-06-27

fin : 2026-06-28

2026-06-27

Les Journées du Patrimoine c’est ce week-end, alors tous au moulin de l’Arbalète pour découvrir ce patrimoine fluvial incontournable !

Cette année on vous propose de randonner sur les chemins autour du moulin et au retour un moment de partage autour d’un pique-nique géant !

Profitez également d’une exposition sur l’histoire du moulin.

Vous pourrez également effectuer une Visite du Moulin en réalité virtuelle.

Buvette Vente de pain et brioches, tartelettes Restauration le soir sur réservation. .

Moulin de l’Arbalète 132 134 Route des Moulins Saint-Maclou-de-Folleville 76890 Seine-Maritime Normandie +33 6 01 75 59 58 cctssdumoulin@gmail.com

