Contes au bruit des cascades, Lieu de rdv donné à la réservation, Vire Normandie
Contes au bruit des cascades, Lieu de rdv donné à la réservation, Vire Normandie mardi 25 août 2026.
Contes au bruit des cascades Mardi 25 août, 14h30 Lieu de rdv donné à la réservation Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-25T14:30:00+02:00 – 2026-08-25T16:30:00+02:00
Fin : 2026-08-25T14:30:00+02:00 – 2026-08-25T16:30:00+02:00
Posons nous un instant et fermons les yeux pour un voyage imaginaire au murmure des cascades. En partenariat avec le conseil départemental du Calvados.
(Sur place/2h) – Niveau 1
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Posons nous un instant et fermons les yeux pour un voyage imaginaire au murmure des cascades. En partenariat avec le conseil départemental du Calvados. (Sur place/2h) – Niveau 1
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