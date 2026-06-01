Contes au fil de l’eau : Clôture de la saison à la bibliothèque de Saint-Georges-lès-Bains !, Bibliothèque de Saint Georges les Bains, Saint-Georges-les-Bains

Contes au fil de l’eau : Clôture de la saison à la bibliothèque de Saint-Georges-lès-Bains ! Samedi 13 juin, 10h30 Bibliothèque de Saint Georges les Bains Ardèche

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:30:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T10:30:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00

Eau de mer, de sources, de rivières, neige, glace ou pluie, l’eau irrigue les histoires… nous en proposons ici un panel, à choisir suivant le fil de vos envies !

Passant de l’eau douce à l’eau salée, d’un conte merveilleux à un conte facétieux, on pêche à la ligne d’une histoire à l’autre…

Bibliothèque de Saint Georges les Bains 19 Rue Vincent d’Indy 07800 Saint-Georges-les-Bains Saint-Georges-les-Bains 07800 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.saint-georges-les-bains.fr/saison-danimations-autour-du-theme-de-leau-a-la-bibliotheque-du-17-avril-au-13-juin/?fbclid=IwY2xjawR3olRleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFvejd0Q1lTdUNmUzZYNFRqc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHrjKPlBVI-Wns8eGcSKC6BpAodMf-Yc6WjSj4Bj2J8vfK9HT6o0b14k26Bp0_aem_XS9CuHsb7pZZ70W5wCDVfw »}]

Venez découvrir le spectacle conté de Françoise Barret pour une immersion artistique et narrative inoubliable. Un moment de partage culturel à ne pas manquer pour les petits et les grands ! Contes conte