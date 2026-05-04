Contes au jardin Saverne
Contes au jardin Saverne mardi 2 juin 2026.
Saverne
Contes au jardin
Rue des Murs Saverne Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-06-02 20:00:00
fin : 2026-06-16
Date(s) :
2026-06-02 2026-06-16
Contes et récits issus de la diversité religieuse et culturelle !
En cas de mauvais temps, un lieu d’accueil abrité est prévu. .
Rue des Murs Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 6 38 72 39 21
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English :
L’événement Contes au jardin Saverne a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme de Saverne et sa région
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