Saverne

Contes au jardin

Rue des Murs Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-06-02 20:00:00

fin : 2026-06-16

Date(s) :

2026-06-02 2026-06-16

Contes et récits issus de la diversité religieuse et culturelle !

En cas de mauvais temps, un lieu d’accueil abrité est prévu. .

Rue des Murs Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 6 38 72 39 21

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English :

L’événement Contes au jardin Saverne a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme de Saverne et sa région