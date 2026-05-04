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Contes au jardin Saverne

Contes au jardin Saverne mardi 2 juin 2026.

Adresse : Rue des Murs

Ville : 67700 Saverne

Département : Bas-Rhin

Début : mardi 2 juin 2026

Fin : mardi 2 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Saverne

Contes au jardin

Rue des Murs Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-06-02 20:00:00
fin : 2026-06-16

Date(s) :
2026-06-02 2026-06-16

Contes et récits issus de la diversité religieuse et culturelle !

En cas de mauvais temps, un lieu d’accueil abrité est prévu.   .

Rue des Murs Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 6 38 72 39 21 

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English :

L’événement Contes au jardin Saverne a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme de Saverne et sa région

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