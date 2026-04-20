Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Promenade vespérale Saverne

Promenade vespérale Saverne jeudi 28 mai 2026.

Adresse : Jardin Botanique

Ville : 67700 Saverne

Département : Bas-Rhin

Début : jeudi 28 mai 2026

Fin : jeudi 28 mai 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Saverne

Promenade vespérale

Jardin Botanique Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-05-28 19:30:00
fin : 2026-05-28

Date(s) :
2026-05-28

Laissez vous tenter par une petite promenade vespérale dans le Jardin Botanique à la découverte des vastes collections de plantes.   .

Jardin Botanique Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 6 33 85 37 38  contact@jardin-botanique-saverne.eu

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Promenade vespérale Saverne a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de tourisme de Saverne et sa région

À voir aussi à Saverne (Bas-Rhin)