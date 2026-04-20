Saverne

Promenade vespérale

Jardin Botanique Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-05-28 19:30:00

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

Laissez vous tenter par une petite promenade vespérale dans le Jardin Botanique à la découverte des vastes collections de plantes. .

Jardin Botanique Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 6 33 85 37 38 contact@jardin-botanique-saverne.eu

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English :

L’événement Promenade vespérale Saverne a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de tourisme de Saverne et sa région