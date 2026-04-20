Promenade vespérale Saverne
Promenade vespérale Saverne jeudi 28 mai 2026.
Saverne
Promenade vespérale
Jardin Botanique Saverne Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-05-28 19:30:00
fin : 2026-05-28
Date(s) :
2026-05-28
Laissez vous tenter par une petite promenade vespérale dans le Jardin Botanique à la découverte des vastes collections de plantes. .
Jardin Botanique Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 6 33 85 37 38 contact@jardin-botanique-saverne.eu
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English :
L’événement Promenade vespérale Saverne a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de tourisme de Saverne et sa région
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