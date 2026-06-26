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AGENDA · Crozon

Contes cailloux Maison des Minéraux Crozon

vendredi 21 août 2026 · Crozon

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Lieu-dit Saint-Hernot
Ville
29160 Crozon
Département
Finistère
Tarif

Crozon

Contes cailloux Maison des Minéraux

Lieu-dit Saint-Hernot Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 14:00:00
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-21

Comprendre la Terre

“Ma grand-mère étoile” (lecture Kamishibaï) Lune, une petite fille pleine d’ en-vies . Il y a quelques jours, elle a lu sur la toile Nous sommes tous des poussières d’étoiles . Des poussières d’étoiles ?

Enfants 7/12 ans
Compris dans la visite du musée   .

Lieu-dit Saint-Hernot Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 2 98 27 19 73 

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English :

L’événement Contes cailloux Maison des Minéraux Crozon a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime

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