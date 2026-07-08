Ateliers mosaiques de l’été Atelier de Cath Crozon
jeudi 23 juillet 2026 · Atelier de Cath · Crozon
Informations pratiques
Crozon
Ateliers mosaiques de l’été
Atelier de Cath 1 Rue Surcouf Crozon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 14:00:00
fin : 2026-08-20 18:00:00
Date(s) :
2026-07-23 2026-08-06 2026-08-20
Offrez-vous une parenthèse créative en découvrant l’art de la mosaïque dans une ambiance conviviale et bienveillante. Mes ateliers sont ouverts aux adultes et aux enfants à partir de 6 ans, débutants comme initiés. En petits groupes de 6 participants maximum, chacun est accompagné pas à pas pour réaliser une création unique miroir, cadre photo, fleurs, coucher de soleil ou tableau Tempête . Tout le matériel est fourni. Les ateliers se déroulent durant les vacances d’été à Telgruc-sur-Mer et à Crozon, de 14h à 18h. Repartez avec votre réalisation et le plaisir d’avoir créé de vos propres mains ! Les places étant limitées, pensez à réserver votre atelier. .
Atelier de Cath 1 Rue Surcouf Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 6 95 45 86 26
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English :
L’événement Ateliers mosaiques de l’été Crozon a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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