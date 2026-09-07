Contes – Chirine El Ansary, A Travers Champs, Saint-Augustin

Informations pratiques

Contes – Chirine El Ansary Samedi 19 septembre, 15h00 A Travers Champs Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:45:00+02:00

Le labyrinthe des Mille et une nuits : des histoires-miroirs à travers lesquelles d’autres histoires se révèlent ; des histoires-tiroirs qu’on ouvre pour en découvrir d’autres,encore et encore ; des histoires-labyrinthes d’où surgissent personnages après personnages.

A Travers Champs chaussée brunehaut Clarques Saint-Augustin 62129 Clarques Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/atraverschamps62/?locale=fr_FR »}]

On dit d’elle que sa voix, comme les vagues, ondule à l’infini, que ses images et ses sonorités se succèdent en continu… Conte Pas-de-Calais

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