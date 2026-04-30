Contes de mer du soleil Médiathèque l’Uni’Vert Scaër

Scaër

Contes de mer du soleil

Médiathèque l’Uni’Vert 10 Rue René Le Hamp Scaër Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Par France Quatromme. Autour d’un phare que je construis au fur et à mesure du spectacle, je conte la mer. Les contes sont chantés-contés avec des objets et un ukulélé .

Pour les tout-petits. .

Médiathèque l’Uni’Vert 10 Rue René Le Hamp Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 57 60 07

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English : Contes de mer du soleil

L’événement Contes de mer du soleil Scaër a été mis à jour le 2026-04-30 par OT QUIMPERLE LES RIAS