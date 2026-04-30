Contes de mer du soleil Médiathèque l’Uni’Vert Scaër
Contes de mer du soleil Médiathèque l’Uni’Vert Scaër samedi 27 juin 2026.
Scaër
Contes de mer du soleil
Médiathèque l’Uni’Vert 10 Rue René Le Hamp Scaër Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Par France Quatromme. Autour d’un phare que je construis au fur et à mesure du spectacle, je conte la mer. Les contes sont chantés-contés avec des objets et un ukulélé .
Pour les tout-petits. .
Médiathèque l’Uni’Vert 10 Rue René Le Hamp Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 57 60 07
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English : Contes de mer du soleil
L’événement Contes de mer du soleil Scaër a été mis à jour le 2026-04-30 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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