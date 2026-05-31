Contes des marais du Platon, Lieu de rdv donné à la réservation, Bernières-sur-Mer
Contes des marais du Platon, Lieu de rdv donné à la réservation, Bernières-sur-Mer vendredi 31 juillet 2026.
Contes des marais du Platon Vendredi 31 juillet, 14h30 Lieu de rdv donné à la réservation Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-31T14:30:00+02:00 – 2026-07-31T16:30:00+02:00
Fin : 2026-07-31T14:30:00+02:00 – 2026-07-31T16:30:00+02:00
Dans les marais du Platon, grenouilles, oiseaux et fleurs de toutes les couleurs se découvrent pour vous conter leurs histoires, au cours d’une escapade imaginaire.
En partenariat avec le conseil départemental du Calvados.
(2-3km/2h) – Niveau 1
Lieu de rdv donné à la réservation Lieu de rdv donné à la réservation BERNIERES-SUR-MER Bernières-sur-Mer 14990 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 07 83 10 01 29 »}, {« type »: « email », « value »: « reservation@cpievdo.fr »}]
Laissez-vous conter le marais du Platon !
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