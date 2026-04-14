Contes des marais du Platon, Lieu de rdv donné à la réservation, Bernières-sur-Mer

Contes des marais du Platon Vendredi 31 juillet, 14h30 Lieu de rdv donné à la réservation Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-31T14:30:00+02:00 – 2026-07-31T16:30:00+02:00

Fin : 2026-07-31T14:30:00+02:00 – 2026-07-31T16:30:00+02:00

Dans les marais du Platon, grenouilles, oiseaux et fleurs de toutes les couleurs se découvrent pour vous conter leurs histoires, au cours d’une escapade imaginaire.

En partenariat avec le conseil départemental du Calvados.

(2-3km/2h) – Niveau 1

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Partez pour une escapade imaginaire autour des contes des marais, immergé dans l’univers des mares. Apportez vos plaids et assises ! Tout public (dès 3 ans) (2-3km/2h) – Niveau 1