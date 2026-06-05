Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Sauna mobile face à la Manche à Bernières-sur-Mer Bernières-sur-Mer

Sauna mobile face à la Manche à Bernières-sur-Mer Bernières-sur-Mer jeudi 11 juin 2026.

Adresse : Cale du Platon

Ville : 14990 Bernières-sur-Mer

Département : Calvados

Début : jeudi 11 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Bernières-sur-Mer

Sauna mobile face à la Manche à Bernières-sur-Mer

Cale du Platon Bernières-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-11 08:00:00
fin : 2026-06-27 12:00:00

Date(s) :
2026-06-11 2026-06-18 2026-06-25

Des rituels de 55 minutes alliant chaleur scandinave et bain froid en eau de mer, avec vue imprenable sur la Manche. Réservation sur otersauna.com
OTER Sauna s’installe à Bernières-sur-Mer les jeudis, vendredis et samedis de juin à septembre.
Un sauna au feu de bois, posé directement face à la mer, les pieds dans le sable, sans vis-à-vis.
Des rituels de 55 minutes alliant chaleur scandinave et bain froid en eau de mer, avec vue imprenable sur la Manche.
Sessions partagées jusqu’à 8 personnes, accessibles à tous même sans expérience du sauna.
Privatisation possible pour les groupes.
Abonnements mensuels disponibles.
Réservation en ligne sur otersauna.fr — créneaux disponibles de 8h à 12h et de 16h à 22h.   .

Cale du Platon Bernières-sur-Mer 14990 Calvados Normandie +33 6 98 18 00 46  delamare.matteo.pro@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sauna mobile face à la Manche à Bernières-sur-Mer

55-minute rituals combining Scandinavian warmth and a cold seawater bath, with a breathtaking view of the English Channel. Book on otersauna.com

L’événement Sauna mobile face à la Manche à Bernières-sur-Mer Bernières-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-02 par Calvados Attractivité

À voir aussi à Bernières-sur-Mer (Calvados)