Sauna mobile face à la Manche à Bernières-sur-Mer Bernières-sur-Mer
Sauna mobile face à la Manche à Bernières-sur-Mer Bernières-sur-Mer jeudi 11 juin 2026.
Bernières-sur-Mer
Sauna mobile face à la Manche à Bernières-sur-Mer
Cale du Platon Bernières-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-11 08:00:00
fin : 2026-06-27 12:00:00
Date(s) :
2026-06-11 2026-06-18 2026-06-25
Des rituels de 55 minutes alliant chaleur scandinave et bain froid en eau de mer, avec vue imprenable sur la Manche. Réservation sur otersauna.com
OTER Sauna s’installe à Bernières-sur-Mer les jeudis, vendredis et samedis de juin à septembre.
Un sauna au feu de bois, posé directement face à la mer, les pieds dans le sable, sans vis-à-vis.
Des rituels de 55 minutes alliant chaleur scandinave et bain froid en eau de mer, avec vue imprenable sur la Manche.
Sessions partagées jusqu’à 8 personnes, accessibles à tous même sans expérience du sauna.
Privatisation possible pour les groupes.
Abonnements mensuels disponibles.
Réservation en ligne sur otersauna.fr — créneaux disponibles de 8h à 12h et de 16h à 22h. .
Cale du Platon Bernières-sur-Mer 14990 Calvados Normandie +33 6 98 18 00 46 delamare.matteo.pro@gmail.com
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English : Sauna mobile face à la Manche à Bernières-sur-Mer
55-minute rituals combining Scandinavian warmth and a cold seawater bath, with a breathtaking view of the English Channel. Book on otersauna.com
L’événement Sauna mobile face à la Manche à Bernières-sur-Mer Bernières-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-02 par Calvados Attractivité
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