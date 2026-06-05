Bernières-sur-Mer

Sauna mobile face à la Manche à Bernières-sur-Mer

Cale du Platon Bernières-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-11 08:00:00

fin : 2026-06-27 12:00:00

Date(s) :

2026-06-11 2026-06-18 2026-06-25

Des rituels de 55 minutes alliant chaleur scandinave et bain froid en eau de mer, avec vue imprenable sur la Manche. Réservation sur otersauna.com

OTER Sauna s’installe à Bernières-sur-Mer les jeudis, vendredis et samedis de juin à septembre.

Un sauna au feu de bois, posé directement face à la mer, les pieds dans le sable, sans vis-à-vis.

Des rituels de 55 minutes alliant chaleur scandinave et bain froid en eau de mer, avec vue imprenable sur la Manche.

Sessions partagées jusqu’à 8 personnes, accessibles à tous même sans expérience du sauna.

Privatisation possible pour les groupes.

Abonnements mensuels disponibles.

Réservation en ligne sur otersauna.fr — créneaux disponibles de 8h à 12h et de 16h à 22h. .

Cale du Platon Bernières-sur-Mer 14990 Calvados Normandie +33 6 98 18 00 46 delamare.matteo.pro@gmail.com

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English : Sauna mobile face à la Manche à Bernières-sur-Mer

55-minute rituals combining Scandinavian warmth and a cold seawater bath, with a breathtaking view of the English Channel. Book on otersauna.com

L’événement Sauna mobile face à la Manche à Bernières-sur-Mer Bernières-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-02 par Calvados Attractivité