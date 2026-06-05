Exposition Sortir de la guerre Salle de la Mer Bernières-sur-Mer

Bernières-sur-Mer

Exposition Sortir de la guerre

Salle de la Mer Place du 6 juin Bernières-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 14:30:00

fin : 2026-06-07 18:30:00

Date(s) :

2026-06-05 2026-06-06 2026-06-07

21 panneaux qui explore les chemins de la reconstruction après les conflits, avec une réflexion sur les défis de l’après-guerre, entre résilience, mémoire et renouveau

L’exposition Sortir de la guerre avec ses 21 panneaux est une initiative qui explore les chemins de la reconstruction après les conflits, avec une réflexion sur les défis de l’après-guerre, entre résilience, mémoire et renouveau. Elle a été réalisée par les Archives du Calvados et met en avant les victimes civiles de la Bataille de Normandie, le quotidien des populations confrontées à une situation d’une exceptionnelle dureté, et le retour progressif à une vie normale jusqu’à la Reconstruction du Calvados.

inauguration le vendredi 05 juin à 19h00, suivi d’une conférence

Permanences les 06 et 07 juin, de 14h30 à 18h30, salle de la mer .

Salle de la Mer Place du 6 juin Bernières-sur-Mer 14990 Calvados Normandie +33 2 31 96 45 47 contact@bernieres-sur-mer.com

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English : Exposition Sortir de la guerre

21 panels exploring the paths of post-conflict reconstruction, and reflecting on the challenges of the post-war period, between resilience, memory and renewal.

L’événement Exposition Sortir de la guerre Bernières-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-02 par Calvados Attractivité